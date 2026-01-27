Скидки
«Лыжи начали работать значительно лучше». Тартынский — о россиянах на Кубке мира

«Лыжи начали работать значительно лучше». Тартынский — о россиянах на Кубке мира
Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский поделился своими впечатлениями от реакции мировой лыжной общественности на готовность сервиса россиян, которым дали нейтральные статусы.

«Я много времени проводил на трассе в Гомсе и в зоне тестирования лыж и невольно стал свидетелем разговора представителя одного из брендов – производителей лыж и сервисёра одной из скандинавских сборных. Я услышал только обрывок фразы, которая заканчивалась так: «…каким-то образом они получают новые лыжи. Видимо, из Финляндии или из Казахстана».

В таком контексте, на мой взгляд, речь могла идти только об одной команде. Видимо, стало заметно, что лыжи у спортсменов из России начали работать значительно лучше. И те, что ещё можно перешлифовать, будут перешлифовывать на европейские структуры. Теперь сделать это проще. В команде больше человек, и это даёт о себе знать.

Наша команда больше не выглядит как сборная Гаити. Нет, это полноценная боевая единица! Хватает людей и для того, чтобы лыжи сделать и откатать, и чтобы поить спортсменов в гонке, забрать или подать куртку в стартовой и финишной зоне, отвезти или привезти. То есть все вещи от обычных бытовых до самых важных в профессиональном плане закрыты», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

