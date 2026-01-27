Скидки
Лыжи

«В полной мере конкурируют с норвежцами». Тартынский — о российских лыжниках на КМ

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский отметил прогресс в уверенности россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на этапах Кубка мира, на которые они были допущены в начале декабря 2025 года в нейтральном статусе.

«Я посмотрел изнутри, как живёт команда, о чём идут разговоры за столом. Вполне себе насущные бытовые вопросы, которые и меня волновали, когда я два года назад переезжал во Францию: как продлевать визы, как успеть подать все документы, чтобы поехать в Скандинавию на этапы Кубка мира после Олимпиады, пустят ли их вообще туда, может, на ВНЖ подать или «паспорт кочевника» сделать? Типичные разговоры российских эмигрантов (улыбается).

А если серьёзно, то бросилось в глаза, как прибавилось уверенности у ребят после «Тур де Ски». Они поняли, что могут бороться. Сейчас они уже бегут так, словно и не было этих четырёх лет отсутствия на Кубке мира. Дарья и Савелий уже в полной мере конкурируют со всеми, в том числе и с норвежцами», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

