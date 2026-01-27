Тартынский рассказал, кто из иностранцев не общается с российскими лыжниками на Кубке мира

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский рассказал, кто из иностранных лыжников не общается на Кубке мира с россиянами Савелием Коростелёвым и Дарьей Непряевой, которые в начале декабря 2025 года получили статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

«Хочу сказать, что отношения как будто налаживаются. Соперники начинают осознавать, что на наших нейтральных спортсменов странно обижаться на то, что происходит в мире, нет смысла перекладывать на них вину за других.

У Даши вообще хорошие отношения практически со всеми. После финиша масс-старта шведка Линн Сван, которая бежала вместе с Дашей бо́льшую часть гонки, подошла к ней и поблагодарила за работу в гонке, стукнулась с ней кулачками. Более того, Линн потом подошла к нашему коридорчику и ещё раз поблагодарила Непряеву. А Даша потом подошла к Джессике Диггинс, поздравила её с отличным выступлением, и американка ответила на позитиве.

За редким исключением – вроде старшего тренера сборной Норвегии и некоторых спортсменов типа Эрика Вальнеса – все остальные нормально общаются. Больше нет ощущения, что мы ходим по раскалённым углям», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.