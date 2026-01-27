Скидки
Лыжи

«Он хочет добиться абсолютного величия». Тартынский — о невероятной форме Клебо

«Он хочет добиться абсолютного величия». Тартынский — о невероятной форме Клебо
Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский оценил, в каком физическом состоянии перед Олимпиадой-2026 находится пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо.

«Всё у наших ребят стало намного лучше. Но всё-таки лидеры пока находятся на недосягаемом уровне. Особенно у мужчин. Особенно Клебо. Видно было, что он так сильно рад не собственно победам, а своей невероятной форме. В прошлый раз я рассказывал, как он играет с соперниками.

Теперь же мне кажется, что он играет с лимитами природы. Клебо хочет добиться абсолютного величия в физиологическом смысле. Дело для него не в секундах, не в медалях, а в том, что он показывает, насколько хорош может быть человек в отдельно взятом виде спорта. Настолько качественно он всё делает, настолько высокую частоту и мощность выдаёт в каждом своём движении, что кажется, возможности для его роста безграничны. Вся сборная Норвегии отлично готова, но Клебо просто на отдельной ступени», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

