«Можем помечтать». Панжинский — о возможной конкуренции между Коростелёвым и Клебо

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте лыжник Александр Панжинский ответил на вопрос о потенциальной конкуренции между российским лыжником Савелием Коростелёвым и пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо.

— Коростелёв выбрал четвертьфинальный забег с Клебо и достаточно хорошо его провёл. Сможет ли Савелий в дальнейшем навязывать конкуренцию Йоханнесу?

— Можем помечтать, что на Олимпиаде у Клебо будут трястись коленки, но на самом деле в спринте Йоханнесу пока никто не может составить реальную конкуренцию. Я даже не уверен, что Савелий и Дарья [Непряева] выступят в спринтерской гонке на Олимпийских играх.

Но гонка в Гомсе показала, что наши ребята прогрессируют от старта к старту, у них появилась уверенность. Савелий провёл очень хороший забег, он заявил о себе и получил бесценный опыт борьбы с лучшими спринтерами мира, — цитирует Панжинского «Матч ТВ».