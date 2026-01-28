Вонн: в прошлом году я сильно похудела из-за стресса и усердно работала, чтобы вернуть вес

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, почему ей потребовалось набрать массу перед стартом сезона-2025/2026.

«Я набрала мышечную массу и вес, потому что горнолыжный спорт — это спорт силы тяжести, поэтому мне нужна масса. Чем больше я вешу, тем быстрее еду.

Мне не нужно быть худой. В прошлом году я сильно похудела из-за стресса и усердно работала, чтобы вернуть вес. И на самом деле, нужно просто гордиться своим телом и тем, на что оно способно. Мне просто нужно быть сильной. И я так же сильна, как раньше, а может, даже сильнее», – приводит слова Вонн People.

Линдси Вонн примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Эти Игры станут для неё пятыми в профессиональной карьере. Впервые американка принимала участие в Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США).