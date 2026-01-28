Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вонн: в прошлом году я сильно похудела из-за стресса и усердно работала, чтобы вернуть вес

Вонн: в прошлом году я сильно похудела из-за стресса и усердно работала, чтобы вернуть вес
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, почему ей потребовалось набрать массу перед стартом сезона-2025/2026.

«Я набрала мышечную массу и вес, потому что горнолыжный спорт — это спорт силы тяжести, поэтому мне нужна масса. Чем больше я вешу, тем быстрее еду.

Мне не нужно быть худой. В прошлом году я сильно похудела из-за стресса и усердно работала, чтобы вернуть вес. И на самом деле, нужно просто гордиться своим телом и тем, на что оно способно. Мне просто нужно быть сильной. И я так же сильна, как раньше, а может, даже сильнее», – приводит слова Вонн People.

Линдси Вонн примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Эти Игры станут для неё пятыми в профессиональной карьере. Впервые американка принимала участие в Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США).

Материалы по теме
«Не переставайте верить в себя!» Удивительная история горнолыжницы Линдси Вонн
«Не переставайте верить в себя!» Удивительная история горнолыжницы Линдси Вонн
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android