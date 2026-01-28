Скидки
Врач сборной России спас пассажира самолёта во время перелёта на КМ по ски‑альпинизму

Комментарии

Врач сборной России по ски‑альпинизму Андрей Селиванов оказал первую помощь женщине, которая потеряла сознание во время перелёта на этап Кубка мира в Андорре, сообщает пресс-служба Национального центра спортивной медицины ФМБА.

«Не можем не отметить, что наши специалисты вновь подтвердили готовность действовать в любой ситуации: во время перелёта на этап Кубка мира врач сборной Андрей Селиванов оказал первую помощь пассажирке с кратковременной потерей сознания, провёл краткий инструктаж для экипажа авиалайнера и получил официальную благодарность от авиакомпании. Профессия врача — это не должность, а служение: готовность прийти на помощь в любой момент и в любом месте. Гордимся и ценим!» – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале организации.

