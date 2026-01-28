«FIS максимально усложняет процесс». Уайлд — о возвращении россиян на международные старты

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд высказался об отношении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) к возвращению российских спортсменов на международные старты.

«В вопросе возвращения россиян FIS ведёт себя максимально трусливо. Их политика — отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами, но FIS не хочет это допускать.

Мне было бы интересно послушать тех, кто не согласен с моим мнением. Даже не могу представить, что за аргументы можно привести против моей позиции. Вряд ли кто-то не согласится с тем, что FIS максимально усложняет процесс возвращения россиян и в лыжах, и в сноуборде», – приводит слова Уайлда Sport24.