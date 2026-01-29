Олимпийские чемпионы и звёзды спорта выйдут на старт фестиваля «Гонка Легкова — 2026»

В Москве в Лужниках с 13 по 15 февраля пройдёт лыжный фестиваль «Гонка Легкова — 2026». В нём примут участие олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены и известные медийные гости. Мероприятие состоится при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Фестиваль продлится три дня. 13 февраля он откроется соревнованием «Гонка Легкова.Скорость»: профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 км. 14 февраля состоятся главные старты: «Гонка Легкова.Любители» на дистанции 10 км и «Гонка Легкова.Профессионалы», где будут выступать ведущие лыжники страны и сборной России. За этими стартами можно будет следить в прямом эфире «Матч ТВ». В этот же день зрителей ждёт командная шоу-гонка «Гонка Легкова.Звёзды», а также вечерняя эстафета для пар «Гонка Легкова.Любовь и лыжи», принять участие в которой смогут все желающие.

15 февраля пройдет «Гонка Легкова.Дети» — бесплатные старты для участников от 0 до 16 лет на дистанциях 0,3 км, 1 км и 3 км с амбассадорами-наставниками.

В шоу-гонках и профессиональных стартах выступят ведущие российские лыжники и биатлонисты: создатель проекта и победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014 Александр Легков, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр ОИ по биатлону Иван Черезов, бронзовый призёр ОИ-2014 в лыжном марафоне Илья Черноусов, серебряные призёры Игр в Сочи в эстафете Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, а также действующие звёзды сборной России Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артём Мальцев.

К фестивалю присоединятся олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Денис Глушаков, олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, чемпион Игр по академической гребле Сергей Федоровцев, а также актёр Никита Манец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, ведущая «Матч ТВ» Юлия Астахова, блогер Юлия Емельянова и радиоведущие Кирилл Калинин и Артём Райтраун.

Создатель и идейный вдохновитель проекта — Александр Легков, победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014:

«Для меня «Гонка Легкова — 2026» — особенная. Впервые мы проводим фестиваль в черте города, и это правда очень круто: событие такого масштаба становится настоящим городским зимним праздником. Ради такого спортивного досуга не нужно никуда выезжать — можно просто приехать в Лужники и провести выходные на свежем воздухе, с близкими и друзьями. «Гонка Легкова» всегда была про людей и про атмосферу — про тех, кто любит лыжи и спорт, кто хочет попробовать новое и получить эмоции. И в этом году всё складывается идеально: зима радует погодой, а Лужники дают невероятную энергетику. Я уверен, что нас ждёт очень красивый уикенд».

Подробная информация о фестивале «Гонка Легкова – 2026» на сайте legkov.sport.mos.ru.

Материалы по теме Стало известно расписание чемпионата России по лыжным гонкам — 2026 на Сахалине