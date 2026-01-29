Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«На Губерниева не обращаю внимания». Пеклецова — о критике из-за нейтрального статуса

«На Губерниева не обращаю внимания». Пеклецова — о критике из-за нейтрального статуса
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что не обращает внимания на критику со стороны комментатора Дмитрия Губерниева касаемо того, что спортсменка не сразу приняла решение подать заявку на нейтральный статус.

Дмитрий Губерниев раскритиковал вашу фразу о том, что «если скажут подаваться, будем подаваться», назвав это пассивной позицией. Мол, нужно самим решать. Вас это задело?
— Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Давно поняла, что как человека не считаю его хорошим — скажем так, максимально мягко. Поэтому мне по большому счёту всё равно, что он говорит обо мне или о ком-то ещё.

— Его критика касалась именно отсутствия, как он сказал, «рвения»: не ждать, а самому добиваться.
— Я не очень понимаю, что ещё можно сделать. Подала анкету и получила отказ. Какие ещё действия можно предпринять в этой ситуации, для меня пока непонятно.

Меня, на самом деле, и очень волновала позиция нашего руководства — Федерации лыжных гонок и страны в целом, в том числе позиция министра спорта. Если бы нам прямо сказали: «Мы против нейтральных спортсменов, хотим выступать только командой и только после полного допуска, не считаем патриотами тех, кто подаётся», — я бы, скорее всего, не стала этого делать. Но если позиция руководства заключается в том, что нейтральный статус — это допустимо и нормально, что спортсменам стоит подаваться, я готова была это сделать. Моя логика была именно такой, — цитирует Пеклецову «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Пеклецовой было отказано в присвоении статуса нейтрального атлета (AIN).

Материалы по теме
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android