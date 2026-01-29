Скидки
Лыжи

«Там всё было бы новым». Пеклецова — о своём уровне на КМ в случае допуска россиян

«Там всё было бы новым». Пеклецова — о своём уровне на КМ в случае допуска россиян
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова ответила, на каком, по её мнению, уровне она бы выступала на текущий момент на международных стартах в случае полноценного допуска россиян.

В этом сезоне на этапах Кубка мира выступали только двое российских лыжников — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие в декабре 2025 года нейтральные статусы. Ранее Пеклецовой приходил отказ в присвоении статуса нейтрального атлета.

— Глядя на Дарью [Непряеву], представляете, на каком уровне вы могли бы выступать на международных стартах?
— Примерно. Но у Даши в начале сезона форма, возможно, была не оптимальной. Сейчас она выглядит гораздо сильнее. Если ориентироваться на её нынешние выступления, думаю, в дистанционных гонках я могла бы бороться примерно на том же уровне, что и она.

Но при этом думаю, мне было бы сложно. Там всё новое. Я никогда не была за границей, не знаю этих трасс, а они специфичнее, чем в России. Плюс эмоциональный фактор — это тоже нагрузка. Если Кубок России для меня стал рутиной, то там всё было бы новым, не знаю, как бы это отразилось. Нервозность точно присутствовала бы. Но это очень интересный опыт, — приводит слова Пеклецовой «РИА Новости Спорт».

