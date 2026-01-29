Скидки
«Была надежда». 20-летний Хегген — о непопадании в состав сборной Норвегии на ОИ-2026

Победитель и призёр этапов Кубка мира – 2025/2026 норвежский лыжник Ларс Хегген рассказал, как относится к тому, что не был включён в состав национальной команды на Олимпийские игры – 2026 в Италии.

«У меня была некоторая надежда, особенно после моих побед на национальном чемпионате и Кубке мира. Но в то же время я не осмеливался полностью в это верить и очень хорошо выступил в некоторых непрофильных гонках. Но не стоит расстраиваться, другие заслуживали квалификации больше, чем я. Теперь я восстановлю силы, тем более впереди ещё много гонок Кубка мира, хочу пробежать 50 км в Хольменколлене. Если оглянуться назад, становится поистине удивительно, чего я уже достиг», — приводит слова Хеггена Fondo Italia.

Хеггену 20 лет. В сезоне-2025/2026 Кубка мира Ларс выиграл спринт свободным стилем в Оберхофе, стал вторым в той же дисциплине в Тоблахе, а также завоевал бронзу в масс-старте свободным стилем на 5 км.

