«Вау, это же Большунов!» Пеклецова — о своём общении с коллегами по сборной

Российская лыжница Алина Пеклецова ответила, с кем из спортсменок сборной поддерживает общение и кого из них считает похожей на себя.

— Кто из девушек в сборной вам ближе по духу? Все ведь очень разные — Терентьева, Ступак, Степанова.

— Если говорить о взрослых спортсменках, я не так много с кем общалась близко. Мы обособлены от основной сборной. Но с Женей Крупицкой у нас хорошее общение, я её достаточно хорошо знаю. Она тоже спокойная, сдержанная, без конфликтов. Наверное, по характеру и настрою она мне ближе.

Также спортсменка рассказала, что в более раннем возрасте считала одним из примеров для себя трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— Не было ли стеснительности вроде «я пришла в сборную, вокруг олимпийские чемпионы»?

— В первые годы было. Помню мой первый сбор в Крыму в мае. Там параллельно с юниорской командой тренировалась группа Юрия Викторовича [Бородавко]. И он попросил Александра Большунова провести с нами встречу. «Вау, это же Большунов!» — думали мы, ведь были совсем маленькими. Сидели, задавали ему вопросы, а он отвечал. Он для нас был настоящим примером: хотелось что-то спросить, узнать, послушать, — цитирует Пеклецову «РИА Новости Спорт».