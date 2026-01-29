Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Дело скорее в специфике». Пеклецова — о разнице между соревнованиями в России и на КМ

«Дело скорее в специфике». Пеклецова — о разнице между соревнованиями в России и на КМ
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова ответила на вопрос, считает ли конкуренцию на российских соревнованиях более слабой, чем на международных, и рассказала, в чём видит разницу между ними.

— Есть ли ощущение, что конкуренция у нас слабее, скорости ниже?
— Мне кажется, здесь дело скорее в специфике. У нас всё ещё преобладают другие форматы гонок — длинные разделки, протяжённые масс-старты. Парни бегают по 15 километров, девочки — тоже, как, например, было в Ижевске.

На Кубке мира сейчас явный уклон в сторону динамики: больше спринтов, более короткие трассы, быстрый искусственный снег. Там почти нет длинных подъёмов по километру и затяжных спусков, как, скажем, в Кировске. Всё сделано так, чтобы гонки были зрелищнее и быстрее.

Мне кажется, именно из-за этой разницы сейчас и возникает сложность с адаптацией. Но если говорить о функциональной готовности, в России по-прежнему очень высокий уровень. Возможно, за время отстранения мы немного просели именно в спринте и скоростных компонентах, но в дистанционных гонках, на мой взгляд, мы вполне способны навязывать серьёзную конкуренцию, — приводит слова Пеклецовой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android