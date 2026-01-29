«Дело скорее в специфике». Пеклецова — о разнице между соревнованиями в России и на КМ

Российская лыжница Алина Пеклецова ответила на вопрос, считает ли конкуренцию на российских соревнованиях более слабой, чем на международных, и рассказала, в чём видит разницу между ними.

— Есть ли ощущение, что конкуренция у нас слабее, скорости ниже?

— Мне кажется, здесь дело скорее в специфике. У нас всё ещё преобладают другие форматы гонок — длинные разделки, протяжённые масс-старты. Парни бегают по 15 километров, девочки — тоже, как, например, было в Ижевске.

На Кубке мира сейчас явный уклон в сторону динамики: больше спринтов, более короткие трассы, быстрый искусственный снег. Там почти нет длинных подъёмов по километру и затяжных спусков, как, скажем, в Кировске. Всё сделано так, чтобы гонки были зрелищнее и быстрее.

Мне кажется, именно из-за этой разницы сейчас и возникает сложность с адаптацией. Но если говорить о функциональной готовности, в России по-прежнему очень высокий уровень. Возможно, за время отстранения мы немного просели именно в спринте и скоростных компонентах, но в дистанционных гонках, на мой взгляд, мы вполне способны навязывать серьёзную конкуренцию, — приводит слова Пеклецовой «РИА Новости Спорт».