«Высший цинизм». Бородавко — об отказе CAS расссматривать апелляцию Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что считает высшим цинизмом отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотреть апелляцию трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о недопуске спортсмена до Олимпиады-2026.

Лыжник пытался опротестовать решение, вынесенное комиссией Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря 2025 года, которая отклонила его заявление о предоставлении статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN), тем самым лишив его права на участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

— Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу. Что думаете по этому поводу? И почему поздно обратились, как считает CAS?

— Новость меня застала врасплох. Они делают всё, чтобы Александр не поехал и не попал на Олимпийские игры. И сама мотивировка, почему апелляция не рассматривалась… Это просто высший цинизм. Сама ценность этого суда просто нивелируется. Они показали собственную предвзятость и заинтересованность в том, чтобы не пустить российских спортсменов, в частности такого легендарного спортсмена как Александр Большунов. Просто не рассмотрев его апелляцию по причине того, что якобы это поздно… Это говорит прежде всего о заинтересованности в недопуске его и предвзятом отношении ко всему российскому спорту.

— Думаете, если бы он подал апелляцию раньше, её бы тоже не стали рассматривать?

— Что значит поздно? Что, Олимпиада уже заканчивается? До начала Олимпиады ещё больше недели. Это просто надуманный предлог, чтобы не рассматривать. От этой новости даже не по себе стало. Это показывает всю предвзятость CAS и нежелание быть честным судом, чтобы действительно решать какие‑то судьбы. Тогда вообще встаёт вопрос о честности что в МОК, что в FIS, что в CAS. Хотя понятно, что CAS — это одна из структур олимпийского комитета, там они учредители! Здесь всё ясно и понятно. Но объяснение просто ошеломляющее, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».