Лыжи

Баранова: у Большунова должен быть человек, который скажет о его неправильных действиях

Баранова: у Большунова должен быть человек, который скажет о его неправильных действиях
Российская лыжница Алёна Баранова рассказала о своём отношении к поведению трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, с которым тренируется в группе Юрия Бородавко.

– Не могу не спросить про главный скандал с участием Александра Большунова и Александра Бакурова. Было удивительно, что высказались многие из группы Сорина, но никто из группы Бородавко. Почему так произошло?
– Не знаю, думаю, если бы из нашей группы кого-то спросили об этом, ребята ответили бы. Я не поддерживаю такое поведение Александра Большунова, всё-таки он человек, на которого равняется молодое поколение. Мне кажется, что у Саши в окружении должен быть тот человек, которого он послушает, и скажет, что он делает неверные шаги, неправильные действия, а не только будут говорить, что Саша король, Саша молодец, и Саша всё делает правильно. Когда такой человек у Саши в окружении появится, которому он будет доверять и относиться к нему как к близкому человеку, может быть, что-то изменится. А пока что мы имеем то, что имеем, надеюсь, что такого больше не произойдёт. Все сделали свои выводы, — приводит слова Барановой «Вечерняя Казань».

Напомним, после финиша полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее у Бакурова был диагностирован ушиб мягких тканей. ФЛГР аннулировала результат Большунова в спринте, а позднее приняла решение приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова.

