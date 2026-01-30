Алёна Баранова: конечно, хотелось бы в этом году попасть на Олимпиаду, кто бы не хотел?

Российская лыжница Алёна Баранова рассказала, как восприняла свой недопуск на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

– Олимпиада – главная цель каждого спортсмена. Как часто и что думаешь по поводу допуска? И когда, по-твоему, мы сможем вернуться в более обширном представительстве?

– Да, конечно, хотелось бы и в этом году попасть на Олимпиаду, кто бы этого не хотел? Но что есть, то есть. Я изначально понимала, что процент попадания лично для меня очень мал. Я не смотрела на ситуацию в розовых очках. Мы сразу настраивались на то, что этот сезон мы проведём в России.

Наша группа была реалистами в отличие от других. Мы понимали, что сезон пройдёт в России, настраивались на российские старты и уже на следующую Олимпиаду. Я не засыпаю каждый день с мыслями об Играх, потому что они у нас будут ещё не скоро, только через четыре года, будет время подготовиться — подтянуть свой спринт ещё лучше и приспособиться к более быстрому снегу. Надеюсь, скоро нас допустят и уже в следующем сезоне количество российских спортсменов на международной арене станет больше, — приводит слова Барановой «Вечерняя Казань».