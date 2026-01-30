Александр Большунов под флагом Казахстана заявлен на гонку в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов появился в стартовом листе на ночную гонку Moonlight Classic на 30 км, которая пройдёт в Италии, под флагом Казахстана.

Неизвестно, с чем связана эта ошибка. Вероятно, при составлении списка произошёл технический сбой.

Гонка Moonlight Classic пройдёт сегодня, 30 января, её старт назначен на 22:00 мск. В 2025 году Большунов также принимал участие в этом старте и одержал победу.

Ранее стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова по поводу отказа в выдаче ему нейтрального статуса ради Олимпиады-2026.