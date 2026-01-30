Организаторы гонки в Италии объяснили ошибку с заявкой Большунова с флагом Казахстана

Организаторы ночной гонки Moonlight Classic на 30 км, которая пройдёт в Италии, прояснили ситуацию с появлением имени трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в стартовом листе гонки 2026 года. Большунов был якобы заявлен на старт под казахстанским флагом.

«Просим прощения, здесь была допущена ошибка», — сказали организаторы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Гонка Moonlight Classic пройдёт сегодня, 30 января, её старт назначен на 22:00 мск. В 2025 году Большунов также принимал участие в этом старте и одержал победу.

Ранее стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова по поводу отказа в выдаче ему нейтрального статуса ради Олимпиады-2026.