Юрий Бородавко объяснил ситуацию с выступлением Большунова в Италии под флагом Казахстана

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на то, что имя его подопечного – трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова — было замечено в стартовом листе ночной гонки Moonlight Classic на 30 км в Италии. Причём в нём Большунов был под флагом Казахстана.

«Ситуация с Александром Большуновым и флагом Казахстана — скорее всего, ошибка организаторов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Позднее организаторы заявили, что имя Большунова действительно появилось в листе по ошибке.

Гонка Moonlight Classic пройдёт сегодня, 30 января, её старт назначен на 22:00 мск. В 2025 году Большунов принимал участие в этом старте и одержал победу.

