Горнолыжницы Бриньоне и Годжа пожелали удачи Синнеру в матче с Джоковичем на АО-2026

Итальянские горнолыжницы Федерика Бриньоне и София Годжа пожелали удачи второй ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в полуфинальном матче Australian Open – 2026 с сербом Новаком Джоковичем.

– Привет, Янник! Удачи тебе в полуфинале. Мы будем смотреть матч, хотя, возможно, немного с опозданием, но постараемся посмотреть его. Удачи!

– Привет, Янник, удачи тебе от всех нас, мы следим за всеми твоими спортивными подвигами, за всеми твоими турнирами, ты всегда даришь нам эмоции и вдохновение. Спасибо за всё, что ты делаешь для этой страны и для твоего спорта, – сказали Бриньоне и Годжа в эфире Eurosport.

Ранее в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 вышел испанский теннисист Карлос Алькарас.

Australian Open – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.