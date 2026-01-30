Скидки
Лыжи

Александр Большунов будет готовиться к чемпионату России в Италии

Александр Большунов будет готовиться к чемпионату России в Италии
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участие в тренировочном сборе группы Юрия Бородавко в армянском Цахкадзоре.

По информации «Чемпионата», он проводит тренировочный сбор в Италии, как и в прошлом сезоне. Уже оттуда Александр прилетит сначала в Москву, а затем на Сахалин, где 25 февраля стартует чемпионат России по лыжным гонкам.

В рамках ЧР-2026 разыграют медали в семи дисциплинах, включая спринт, скиатлон, смешанную эстафету, командный спринт, эстафетные гонки и марафонский масс-старт на 50 километров.

Ранее стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Александра Большунова по поводу отказа в выдаче ему нейтрального статуса ради выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

