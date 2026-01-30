Рейс-директор Ski Classics объяснил, почему Большунова не допустили на Moonlight Classic

Рейс-директор Ski Classics Оскар Свэрд объяснил, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не принял участия в гонке Moonlight Classic в Италии.

– Когда выяснилось, что «Александр Большунов из Казахстана», который подал заявку на участие, на самом деле является Большуновым из России и не допущен к участию в соревнованиях FIS, его исключили из стартового листа.

– В чём разница?

– Я не знаю, какими правилами пользовался организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics и мы следуем правилам FIS. Большунов не входит в число российских спортсменов, допущенных к международным соревнованиям под эгидой FIS, – приводит слова Свэрда NRK.

В 2025 году Большунов принимал участие в Moonlight Classic и одержал победу. В 2026 году гонка впервые входит в серию Ski Classics.