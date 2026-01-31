Скидки
Лыжи

Йоханнес Клебо перенёс свадьбу на следующий год из-за ОИ и Кубка мира

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо перенёс свадьбу с Перниллой Досвик. Об их отношениях стало известно в 2018 году. Летом 2025 года спортсмен сделал предложение девушке.

«На самом деле я думал, что будет проще что-то планировать. К сожалению, мы пока ничего не решили. Нам нужно как следует заняться этим после того, как закончатся Олимпийские игры и Кубок мира.

Свадьба будет где-то в 2027 году, я так думаю. Но точно не знаю, когда и где. Мы очень ждём этого события, но, думаю, для нас обоих очевидно, что 2026 год будет весьма напряжённым. Поэтому лучше с меньшим количеством стресса провести свадьбу в 2027 году. Но уже пора начинать что-то готовить и на 2027-й. Нам нужно пошевелиться и в первую очередь определиться со временем», — сказал Клебо в интервью VG.

