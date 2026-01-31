Скидки
Лыжи

Российский ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на последнем перед ОИ этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзовую медаль в спринте на заключительном этапе Кубка мира перед стартом Олимпиады-2026. Соревнования прошли в Испании.

Результат российского спортсмена составил 2.47,2. Он на 11,3 секунды отстал от победителя — представителя Франции Тибо Ансельме (2.35,9). Второе место занял Ориоль Кардона из Испании (2.39,9).

Филиппов во второй раз в карьере вошёл в топ-3 на этапе Кубка мира. Впервые это произошло в середине января, на этапе в Куршевеле.

Отметим, что Филиппов в декабре 2025 года получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде в Италии. Он поедет туда в качестве одного из претендентов на топ-3.

