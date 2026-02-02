Скидки
Норвежский журналист: уверен, российские лыжники выступят на чемпионате мира — 2027

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о ситуации с ошибочным включением трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в старт-лист ночной гонки Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана, а также выразил уверенность в допуске российских лыжников на чемпионат мира — 2027.

– Ян, прежде чем перейти к Олимпиаде, что скажешь о ситуации с Большуновым? Александр недавно получил отказ от CAS, и его исключили из старт-листа гонки в Италии, где он был под флагом Казахстана.
– Очень странная история. Я вижу это как способ привлечь к себе внимание, но в данный момент это совсем не нужно. Большунов ведь с самого начала знал, что у нет шансов выступить на Олимпийских играх в Италии, поскольку он является офицером российской армии.

Организаторы итальянской гонки утверждают, что история с флагом Казахстана была всего лишь недоразумением. Ну что ж, давайте считать, что это правда. Не думаю, что Большунов намерен сменить спортивное гражданство. С его стороны это было бы глупостью и не улучшило бы ситуацию. Я совершенно уверен, что в следующем году он вместе с остальными лыжниками сборной России выступит на чемпионате мира в Фалуне, несмотря на сопротивление скандинавов, — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

