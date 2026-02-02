Сальтведт: Коростелёв оптимистичен и энергичен. Он очень обаятельный и открытый в общении

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт поделился впечатлениями от дебюта российского лыжника Савелия Коростелёва на Кубке мира — 2025/2026.

– Теперь несколько вопросов про Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву, которые провели несколько гонок на Кубке мира. Ты ожидал от них большего?

– Если честно, то да. Но это была новая ситуация абсолютно для всех. Российским лыжникам нужно было время на адаптацию, о чём многие почему-то забыли. Однако они адаптировались, особенно Савелий.

– Какие сильные и слабые стороны наших спортсменов бросились в глаза?

– Коростелёв оптимистичен и энергичен. Он очень упорный спортсмен, который не сдаётся. Уверен, это качество позволит ему добиться многого. Савелий силён и техничен, но пока ещё не на том уровне, чтобы конкурировать с лучшими норвежцами. Впрочем, он быстро набирает обороты. Отметил бы и то, что Савелий очень обаятельный и открытый в общении с журналистами, — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.