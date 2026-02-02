Скидки
Главная Лыжи Новости

Норвежский журналист объяснил, чего не хватает Дарье Непряевой для успеха на Кубке мира

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о выступлении лыжницы Дарьи Непряевой на Кубке мира — 2025/2026, а также оценил перспективы других российских спортсменок.

«Непряева молода, обладает хорошей техникой и прогрессирует с каждым днём. Видно, что это очень талантливая девушка. Но ей не хватает физической силы и тактической мудрости, чтобы представлять реальную угрозу для шведок. Думаю, Дарье потребуется ещё год или два, чтобы набрать необходимые кондиции.

Наталья Терентьева или Вероника Степанова, конечно же, были бы сейчас намного ближе к призовым местам. Да, я знаю, что Вероника пока не в той форме, что была у неё до рождения ребёнка, однако уверен, что она вернётся. Кстати, Степанова рассказала мне про молодую Алину Пеклецову. Вот на кого мне очень бы хотелось посмотреть на мировом уровне!» — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

