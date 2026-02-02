Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков предсказал сложности после полноценного возвращения сборной России на Кубок мира.

«Пока наших ребят не допустили, я был уверен, что там реально только норвежцы, а других соперников нет. То есть мы вернёмся и будем биться только с ними. Но сейчас мнение у меня поменялось – представители многих стран выступают достойно и нас обыгрывают. Сейчас ситуация становится похожа на ту, что была в моё время, когда сильно бегали не только норвежцы, но и немцы, французы, итальянцы, финны, чехи, шведы, эстонцы – можно долго продолжать. Когда мы вернёмся полноценно, придётся бороться со многими», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.