Легков предсказал сложности после полноценного возвращения сборной России на Кубок мира

Легков предсказал сложности после полноценного возвращения сборной России на Кубок мира
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков предсказал сложности после полноценного возвращения сборной России на Кубок мира.

«Пока наших ребят не допустили, я был уверен, что там реально только норвежцы, а других соперников нет. То есть мы вернёмся и будем биться только с ними. Но сейчас мнение у меня поменялось – представители многих стран выступают достойно и нас обыгрывают. Сейчас ситуация становится похожа на ту, что была в моё время, когда сильно бегали не только норвежцы, но и немцы, французы, итальянцы, финны, чехи, шведы, эстонцы – можно долго продолжать. Когда мы вернёмся полноценно, придётся бороться со многими», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

