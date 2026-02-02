«Рискует, не боится, набивает шишки». Легков — о результатах Коростелёва на КМ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил выступление Савелия Коростелёва на Кубке мира.

«Нашим пока не хватает опыта, очень много амбиций в силу возраста. Особенно у Савелия. Все через это проходили, в том числе и я. То, что он ломает палки и падает – абсолютно нормально. Савелий эмоциональный человек – рискует, не боится, набивает шишки. Но всё придёт. Просто нужно время, чтобы повариться в этом котле. Дальше будет только лучше, если они останутся такими же целеустремлёнными и с желанием показывать максимальные результаты.

Потенциал у наших ребят высокий. Им бы ещё чуть побольше помощников – сервисёров, врачей, массажистов, вообще было бы здорово. Но и сейчас тот минимальный состав, который помогает спортсменам, проделывает огромнейший объём работы – они все просто красавцы!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.