Александр Легков одним словом описал Йоханнеса Клебо

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков дал характеристику Йоханнесу Клебо и ответил критикам, которые считают норвежца астматиком.

«Клебо – гений. То, что он делает со спусков, как он чувствует лыжи, как передвигается, какая у него техника – невероятно. Пусть он отодвигает лимиты своих возможностей, я желаю ему в этом удачи. Такие люди нужны лыжным гонкам.

Вообще не удивлюсь, если Йоханнес завоюет шесть золотых медалей. Он на это способен. В прошлом году в Тронхейме его выступление было феноменальным. Что касается всяких упрёков… Всегда говорил и буду говорить: я тренировался и бегал с этими людьми, жил с ними на сборах и, может, это уж слишком громко, практически ел с ними из одной тарелки.

Все, кто добивались высочайших результатов, не просто таланты, но и трудяги. Они пахали для достижения вершин. А Клебо и сейчас продолжает трудиться и совершенствоваться. Он сильнее не потому, что наших нет, а потому, что он просто сильнее всех. Йоханнес заслужил всего, чего добился. Ни в коем случае нельзя принижать его достижения, а тем более в чём-то обвинять», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.