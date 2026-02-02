Скидки
«Мог бы бегать на том же уровне». Легков сравнил Клебо и Большунова

«Мог бы бегать на том же уровне». Легков сравнил Клебо и Большунова
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сравнил норвежского лыжника Йоханесса Клебо и россиянина Александра Большунова.

«Считаю, если бы не отстранение, примерно на том же уровне мог бегать и Александр Большунов. И в каких-то моментах стучать Клебо по носу! Может быть, таких моментов было бы очень много. Понятно, никто не знает, как было бы, но я сделал свои выводы на основании того, что видел до отстранения. Очень жаль, что мир лишился такого соперничества, эти парни заставляли бы друг друга делать невозможное», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Настанет день, когда Коростелёв обыграет норвежцев». Интервью с Легковым перед ОИ-2026
Эксклюзив
«Настанет день, когда Коростелёв обыграет норвежцев». Интервью с Легковым перед ОИ-2026
