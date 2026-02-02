Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о сложностях в переговорах со спортсменами для участия в «Гонке Легкова»

«Они ведь не просто так приезжают – спортивный век короток, все хотят с этого что-то поиметь. Мы оплачиваем им проезд и проживание, учитываем все пожелания, чтобы им было комфортно и удобно. Кто-то захочет с ребёнком приехать, кто-то с родителями, кто-то со всей семьёй. Мы во всём идём навстречу. Да и призовые отличные. Плюс эти соревнования показывает мой любимый «Матч ТВ».

Что касается дат, мы всегда при планировании Гонки Легкова отталкиваемся от того, чтобы поставить её максимально удобно для спортсменов. Они же всё равно из Цахкадзора в Москву прилетят, а только потом на Сахалин отправятся. Задержаться в столице на пару дней не составит труда. Тут важно, чтобы они не заболели, нужно обеспечить их удобным транспортом и хорошим размещением. Всё это будет. А сделать небольшую скоростную работу в Цахкадзоре или в центре Москвы – разница небольшая.

Как и с любыми спортсменами, переговоры всегда непростые, даже если у человека нет олимпийских медалей или наград чемпионата мира. Нужно с каждым уметь находить диалог. Но есть и те, с кем вообще нет диалога. Значит, таких не нужно напрягать и даже предлагать ничего не стоит. Если человек хочет, он сам подойдёт – со мной можно обсудить любые вопросы, я всегда открыт. Но специально навязываться я не буду», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.