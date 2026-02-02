«Начинаю ощущать себя Губерниевым». Александр Легков — о хейтерах

Российский лыжник олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, как относится к критике, в том числе и своей работы комментатором.

«Прокачиваться в плане комментирования просто не хватает времени. Я бы с удовольствием углубился в это дело больше. С каждым разом становится всё сложнее. Это первый, второй, третий, даже 10-й раз легко. Ты комментируешь там, где сам тысячу раз бегал, рассказываешь нюансы, которых многие не знали. Но когда ты всё уже рассказал, а что-то ещё и повторил, нужен другой подход. Повторять одно и то же неправильно, да и просто невозможно.

Если честно, комментировать гонки Кубка мира намного проще. Там бегут максимум шесть наших спортсменов, ты можешь рассказывать только про них, из остальных – только про самых топов. Это легко. А на Кубке России бежит 200 человек! И все – россияне, больше половины из них я не знаю, а должен бы. Ну, знаю я десяток мужчин и десяток женщин, а остальные? Их нужно изучать. В идеале знать, откуда этот спортсмен, где тренировался, кто у него первый и нынешний тренер. В этом и состоит прокачка: ты должен владеть гораздо большим объёмом достоверной информации.

Знаю, что в моей речи есть определённые проблемы. Стараюсь себя контролировать, но получается только хуже, а от этого ещё больше переживаешь. Когда всё идёт от сердца, как во время обычного разговора, намного проще.

Как отношусь к хейту? Это очень плохо, ведь я всё воспринимаю близко к сердцу. Считаю себя совершенно нормальным человеком по жизни, а как реагирует нормальный человек, когда незнакомые люди пишут ему гадости? Мне непонятно, почему нет элементарного уважения к тому, кто для них же и работает. Человек пишет гадости, не зная вообще ситуации. Я бы так никогда не сделал.

Фото: «Чемпионат»

Начинаю порой ощущать себя Димой Губерниевым. Уж сколько ему гадостей пишут! Но когда он приезжает куда-то комментировать, выходит к болельщикам, так все сфотографироваться хотят. Кто-то из диванных критиков готов сказать ему в лицо, что он козёл? Где же вы все? Мне тоже в лицо никто претензий не высказал. Наоборот, подходят, благодарят, что всё очень драйвово получается.

Я стараюсь на позитив смотреть — таких людей гораздо больше. Но порой не выдерживаю, прочитаю какой-то хейт, нехорошо становится. Я научился с этим справляться, определённые усилия для этого прикладывать приходится, но понять таких людей никогда не смогу. Им не стоит забывать, что мы не роботы, у нас сердце и чувства тоже есть», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.