Александр Легков назвал хедлайнеров гонки своего имени в «Лужниках»

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков назвал хедлайнеров своей гонки, которая пройдёт в «Лужниках».

«Если говорить не про лыжные гонки, то примут участие Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Денис Глушаков, Юрий Борзаковский, Юрий Постригай. Приедет и великолепный бегун Владимир Никитин, который начинал с лыжных гонок, а прошлым летом выдал серию впечатляющих результатов. Один рекорд на полумарафоне чего стоит!

А что касается лыжников, то из всех групп сборной России будет около 50 человек. Поимённо, наверное, нет смысла называть. Проще сказать, кого не будет: Настя Фалеева болеет, Женя Крупицкая и Илья Семиков объяснили свои ситуации, их тоже не будет», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.