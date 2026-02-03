Скидки
Главная Лыжи Новости

У прыгунов с трамплина из Норвегии украли снаряжение на Кубке мира в Германии

Норвежские прыгуны с трамплина в результате кражи лишились экипировки на Кубке мира в Германии. Об этом сообщил менеджер сборной Ян-Эрик Аалбу.

— Я был в полиции. Ведётся расследование. Пропало много снаряжения. Лыжи и ботинки на месте, но пропали шлемы, куртки, шапки, перчатки и очки.

— Как вы справились с этим?
— Мы уже получили олимпийские шлемы, и некоторые использовали их в качестве запасных. Также мы смогли взять снаряжение напрокат.

— Есть ли подозрения, что в ограблении участвовали представители других стран?
— Мы никого не подозреваем. Нам просто кажется странным, что грабители проникли именно в норвежскую раздевалку. В полиции мне показали видеозаписи. На них видно, как люди входят в раздевалку. Затем они выходят в шлемах Йоханна Форфанга и Хальвора Гранеруда.

— Могло ли это быть саботажем?
— Не знаю. Мы провели проверку с FIS и полицией. Нас спрашивали, можем ли мы узнать кого-нибудь на фотографиях, но мы не смогли, — приводит слова Аабу Dagbladet.

