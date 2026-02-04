Скидки
Панжинский: если появится возможность выступить на ОИ-2030, Большунов сможет собраться

Александр Панжинский
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский высказался о перспективах трёхкратного победителя Игр Александра Большунова. Он отметил, что лидер сборной сможет найти мотивацию на Олимпиаду-2030.

«Спорт — это постоянные качели и испытания. Год за годом эти испытания в виде тренировочного процесса, соревнований, ослабленного иммунитета проходить всё сложнее. Но Саша — чемпион по духу. Если появится реальная цель и возможность выступить на Олимпийских играх в 2030 году, он сможет собраться и вернуться на прежний уровень. В этом я не сомневаюсь», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова по поводу отказа в выдаче ему нейтрального статуса ради Олимпиады-2026.

