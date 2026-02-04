«Жду ответа. С отказом». Российская лыжница Крупицкая — о получении нейтрального статуса

Российская лыжница Евгения Крупицкая рассказала, что ожидает отказа от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение нейтрального статуса.

– Женя, ты сейчас на сборе в Цахкадзоре, а могла бы готовиться к Олимпиаде. Что помешало получить нейтральный статус?

– Нет, готовиться к Олимпиаде я бы не могла, поскольку даже в отборочных стартах не смогла бы участвовать. Да и квоту зарабатывала Даша Непряева – она и будет участвовать, это справедливо. Хотя заявление на нейтральный статус я подала. Мне от FIS пришёл ответ – довольно долго я его ждала – с предложением заполнить анкету и оплатить заявку. И вот теперь жду ещё одного ответа. С отказом. Но пока с момента оплаты не прошло 30 дней.

– Так ты перевела деньги?

– Да, мне в этом помог регион. Там же оплату нужно проводить с европейской карты, в валюте. Не у каждого есть возможность это сделать. Мне очень сильно помогли. Теперь жду 15 февраля, чтобы написать FIS, что они просрочили ими же установленные сроки для ответа, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

