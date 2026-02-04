Евгения Крупицкая: в Европе на коньковых гонках я выступала бы лучше, чем в России

Российская лыжница Евгения Крупицкая высказалась о том, что могла бы показывать хорошие результаты на этапах Кубка мира в коньковых дисциплинах, отметив, что они были бы лучше, чем на внутрироссийских соревнованиях.

– Ты бегала с Дашей, знаешь её силу. Представляла, как бы ты выглядела сейчас на Кубке мира?

– Конечно, напрямую невозможно сравнить, поскольку она там, а я тут. Совершенно разные условия и трассы. Но я думаю, что в Европе на коньковых гонках выступала бы лучше, чем в России, а на классике – хуже. Там всё-таки намного выше требования к даблполлингу, а он у меня проседает, в этом направлении ещё работать и работать. Так что я себя комфортно чувствую обоими стилями, но проблемы были бы именно с классическими разделками. Ну и со спринтами, понятное дело, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

