«Её результаты меня удивили». Крупицкая — о выступлении Непряевой на Кубке мира

Российская лыжница Евгения Крупицкая оценила выступление соотечественницы Дарьи Непряевой на Кубке мира — 2025/2026.

– А как бы ты оценила результаты Даши Непряевой на Кубке мира? Она бежит на своём уровне, ниже или выше ожиданий?

– Этот сезон в России она как-то скомканно начала. Но сейчас видно, что форма у неё значительно лучше. Её результаты на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира меня приятно удивили. Но о прогнозах лучше не спрашивайте. Я не настолько внимательно следила за Кубком мира – у нас свои старты один за другим. Очень плотный график. Настроена бегать здесь, мне это интересно, и времени не хватает. Чисто отрывки и протокол финишный. Так что будем просто болеть за Дашу и Савелия. И смотреть по возможности, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.