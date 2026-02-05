«Классно». Крупицкая — о решении провести чемпионат России по лыжам на Сахалине

Российская лыжница Евгения Крупицкая оценила Сахалин как место проведения чемпионата России по лыжным гонкам — 2026.

– Тебя удивило решение о проведении чемпионата страны именно там?

– Нет. Я подумала, что классно – побегаем в новом месте, посмотрим Сахалин – там я ещё не бывала, в необычное время стартовать будем. Все гонки, получается, у нас будут после обеда. Это в Европе гонки у мужчин и женщин местами меняют, чтобы после обеда то одни, то другие стартовали, а у нас всегда девочки стартуют с утра.

– Под новое время старта нужно как-то подстраиваться? Всё-таки организм привыкает стабильно в 11 часов бегать.

– Условия для всех будут непривычными, но я не вижу в этом проблем. У меня нет каких-то ритуалов, суеверий – я просто вышла на гонку и побежала. Какая разница, в какое она время проходит? Ты должен быть готов. Я за свою карьеру лишь раз бегала гонку после обеда – на этапе Кубка мира в Энгадине. Ну и в юниорах практиковалось такое, что контрольные тренировки мы проводили после обеда. Вот и всё, наверное. Но я уверена, что у меня никаких проблем с тем же предстартовым «перегоранием» не возникнет, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.