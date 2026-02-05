Лыжница Крупицкая: я перестала плыть по течению и стала грести своими лапками

Российская лыжница Евгения Крупицкая оценила свой прогресс в текущем сезоне Кубка России — 2025/2026.

– В чём ты прокачалась по сравнению с предыдущими сезонами?

– Однозначно у меня стал сильнее плечевой пояс. Там ещё очень много работы, но какой-то минимум уже есть, чтобы на взрослом уровне неплохо бегать гонки. Если же говорить не о физике, головой я повзрослела. Изменилось восприятие, в принципе, к тренировочному процессу, к соревнованиям. Я стала более вдумчиво стало подходить к тренировочному процессу, больше анализировать, больше слушать своё самочувствие.

Больше стало общения с тренером. В этом году у нас очень хороший контакт с Олегом Орестовичем Перевозчиковым, чему я очень рада.

– Почему такой хороший контакт наладился лишь спустя три года после того, как ты перешла в его группу?

– Ой, сложный вопрос. Этим летом я собрала весь багаж ошибок, все грабли, на которые я наступала в прошлые годы и подошла к тренировочному процессу с юниорским задором. Я была предельно мотивирована, что обязательно нужно прогрессировать. Как будто после юниоров я топталась на месте и результаты не шли вверх. Я и задумалась, что с этим делать? Начала выходить из зоны комфорта, перестала плыть по течению и стала грести своими лапками, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.