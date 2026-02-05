Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Крупицкая: я перестала плыть по течению и стала грести своими лапками

Лыжница Крупицкая: я перестала плыть по течению и стала грести своими лапками
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая оценила свой прогресс в текущем сезоне Кубка России — 2025/2026.

– В чём ты прокачалась по сравнению с предыдущими сезонами?
– Однозначно у меня стал сильнее плечевой пояс. Там ещё очень много работы, но какой-то минимум уже есть, чтобы на взрослом уровне неплохо бегать гонки. Если же говорить не о физике, головой я повзрослела. Изменилось восприятие, в принципе, к тренировочному процессу, к соревнованиям. Я стала более вдумчиво стало подходить к тренировочному процессу, больше анализировать, больше слушать своё самочувствие.
Больше стало общения с тренером. В этом году у нас очень хороший контакт с Олегом Орестовичем Перевозчиковым, чему я очень рада.

– Почему такой хороший контакт наладился лишь спустя три года после того, как ты перешла в его группу?
– Ой, сложный вопрос. Этим летом я собрала весь багаж ошибок, все грабли, на которые я наступала в прошлые годы и подошла к тренировочному процессу с юниорским задором. Я была предельно мотивирована, что обязательно нужно прогрессировать. Как будто после юниоров я топталась на месте и результаты не шли вверх. Я и задумалась, что с этим делать? Начала выходить из зоны комфорта, перестала плыть по течению и стала грести своими лапками, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Жду ответа. С отказом». Российская лыжница Крупицкая — о получении нейтрального статуса
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android