«Никто не потянет такую нагрузку». Евгения Крупицкая — о секрете побед Пеклецовой

Российская лыжница Евгения Крупицкая объяснила, почему не удивляется частым победам Алины Пеклецовой на этапах Кубка Россия — 2025/2026.

– Тебя удивляют результаты Алины Пеклецовой в текущем сезоне? Просто какое-то подавляющее преимущество в дистанционных гонках.

– Вообще нет. Я просто знаю, сколько тренируется Алина. Мы с ней отлично общаемся, у нас нет друг от друга секретов. Так вот, секрет побед Алины Пеклецовой очень прост – она тренируется в раз больше остальных. Я думаю, никто из основной команды не потянет такую нагрузку, которую выполняет она. Она реально просто очень много тренируется, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.