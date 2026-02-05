Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Никто не потянет такую нагрузку». Евгения Крупицкая — о секрете побед Пеклецовой

«Никто не потянет такую нагрузку». Евгения Крупицкая — о секрете побед Пеклецовой
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая объяснила, почему не удивляется частым победам Алины Пеклецовой на этапах Кубка Россия — 2025/2026.

– Тебя удивляют результаты Алины Пеклецовой в текущем сезоне? Просто какое-то подавляющее преимущество в дистанционных гонках.
– Вообще нет. Я просто знаю, сколько тренируется Алина. Мы с ней отлично общаемся, у нас нет друг от друга секретов. Так вот, секрет побед Алины Пеклецовой очень прост – она тренируется в раз больше остальных. Я думаю, никто из основной команды не потянет такую нагрузку, которую выполняет она. Она реально просто очень много тренируется, – сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Евгения Крупицкая: в Европе на коньковых гонках я выступала бы лучше, чем в России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android