«Это не только «бла-бла-бла». Крамер — о борьбе Губерниева и Вяльбе за пост главы ФЛГР

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в национальной команде Италии, Маркус Крамер высказался о возможной замене Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России. Напомним, в конце мая — начале июня 2026 года пройдут выборы главы ФЛГР, в которых примет участие журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Другому будет сложно работать так же. Слышал ли я о желании Губерниева занять этот пост? С одной стороны, «окей», но с другой – это ведь не только «бла-бла-бла», нужно действительно работать и понимать этот спорт. Я как раз в этом вижу разницу между биатлоном и лыжными гонками в России. Елена знает всё. Её работа вызывает у меня большое уважение.

Я очень её (Вяльбе) уважаю. С одной стороны, она может быть жёсткой, но с другой – знаю, что федерация и особенно спортсмены для неё как семья. Она знает абсолютно всё, имена всех спортсменов. Во время сборов она готова помогать все 24 часа. Высокие результаты на Олимпиаде в Пекине – в том числе и её заслуга, она проделала хорошую работу. Без неё вряд ли были бы такие результаты.

Её критика мне тоже была по душе. С одной стороны, она может на всех оказывать большое давление, прямо высказать своё мнение, но после позвать всех в баню и предложить выпить. И это мне нравится. В Центральной Европе очень много людей, которые говорят за твоей спиной. Я тоже могу допустить ошибку, и хорошо, если есть человек, который может сказать об этом открыто. Лучше сказать, что результат плохой, чем не сказать», – приводит слова Крамера ТАСС.

