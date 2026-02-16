В Тюмени состоялась «Лыжня Роснефти»

В корпоративном лыжном забеге приняли участие более 370 сотрудников предприятий компании и членов их семей, а также учащиеся «Роснефть-классов».

Спортсмены различных возрастных категорий соревновались на дистанциях 3, 5 и 10 км. Для детей были подготовлены трассы на 500 м и 1 км. По итогам состязаний призёром стал 101 спортсмен.

Для участников были оборудованы тёплые раздевалки, комфортабельные зоны отдыха и полевая кухня. Также в рамках инициативы «Национальный колорит в год единства народов России» спортсмены дополнили свои костюмы элементами национальной одежды.

Поддержка профессионального и массового спорта является одним из ключевых социальных направлений «Роснефти». «Лыжня Роснефти» пятый год подряд объединяет нефтяников со всей страны. Этой зимой гонки уже состоялись в Красноярске и Уфе, а завершится спортивный сезон в Нефтеюганске. Всего в спортивно-оздоровительном движении компании участвуют более 140 тысяч работников «Роснефти».