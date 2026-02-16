Жена Большунова: уходят лучшие годы Саши. Но я ещё верю — он покажет, на что способен

Анна Большунова (Жеребятьева), экс-лыжница сборной России, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, рассказала, как относится к отстранению россиян от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

«Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с [дочерью] Евой. Но он сильный человек, поэтому я ещё верю в то, что он покажет, на что способен», — приводит слова Большуновой «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Большунов, в отличие от Дарьи Непряевой, Савелия Коростелёва и Никиты Денисова, не получил нейтральный статус в конце 2025 года. Ему было в нём отказано.