Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Цирк, да и только». Жена Большунова — о конфликте мужа с лыжником Бакуровым

«Цирк, да и только». Жена Большунова — о конфликте мужа с лыжником Бакуровым
Комментарии

Анна Большунова, бывшая лыжница и жена трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказалась о конфликте мужа с лыжником Александром Бакуровым, произошедшем в конце 2025 года.

После финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустил несколько гонок.

«Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне всё равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, всё не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены. Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только».

Анна также заявила, что смотрела гонку в прямом эфире и видела всё своими глазами.

«Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актёрским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причём очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге», — приводит слова Анны Большуновой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Опрос
Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android