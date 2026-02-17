«Цирк, да и только». Жена Большунова — о конфликте мужа с лыжником Бакуровым

Анна Большунова, бывшая лыжница и жена трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказалась о конфликте мужа с лыжником Александром Бакуровым, произошедшем в конце 2025 года.

После финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустил несколько гонок.

«Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне всё равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, всё не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены. Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только».

Анна также заявила, что смотрела гонку в прямом эфире и видела всё своими глазами.

«Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актёрским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причём очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге», — приводит слова Анны Большуновой «РИА Новости Спорт».