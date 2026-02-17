Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стало известно, где выступят Коростелёв и Непряева после Олимпиады-2026

Стало известно, где выступят Коростелёв и Непряева после Олимпиады-2026
Комментарии

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева после Олимпийских игр — 2026 выступят на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого тренируются спортсмены.

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Коростелёв и Непряева получили нейтральные статусы в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира, включая многодневную гонку «Тур де Ски».

На текущей Олимпиаде спортсмены пока не выиграли ни одной медали. Наилучшим результатом на данный момент является четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.

Календарь Кубка мира - 2025/2026 по лыжным гонкам
Материалы по теме
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android