«Решение напрашивается». Министр спорта — об объединении лыжных видов в одну федерацию

«Решение напрашивается». Министр спорта — об объединении лыжных видов в одну федерацию
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался об объединении лыжных видов в одну федерацию.

— Объединение лыжных видов в одну федерацию — вопрос решённый?
— Это решение напрашивается. Позиция лыжных видов на международной арене должна быть проактивной. Выступление двух наших лыжников показывает, что без международных стартов результат не может быть высоким, потому что надо обкатываться, получать опыт. Так что и в этом случае должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды. Такие люди есть. Главное — это не должен быть спортсмен без опыта руководства, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

