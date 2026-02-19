Вяльбе рассказала, кто предложил провести чемпионат России на Сахалине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что идея провести чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине принадлежит ей. Ранее стало известно, что чемпионат впервые пройдет в Южно-Сахалинске на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» с 25 февраля по 8 марта.

«Идея проводить чемпионат России на Сахалине была вообще моя. Особо ни с кем не советовалась. Давно знаю регион, с детства. Центр «Триумф» должен развиваться. Страна большая, спортсмены должны быть готовы к разным часовым поясам, к сложным трассам. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов даже сказал летом, опробовав на лыжероллерах эту трассу, что раздумывал, ехать ли на зимний чемпионат России, настолько сложная трасса. Раньше говорили, что самая сложная трасса в Малиновке. Но не надо ничего бояться. Уверена, что спортсмены влюбятся в регион и ещё поблагодарят меня. Хотя несколько спортсменов из сборной уже высказывали недовольство из-за того, что придется ехать так далеко», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».